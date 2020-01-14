عدد العاملين بالمنشات السياحية بالمملكة

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كشفت الهيئة العامة للإحصاء أن عدد المشتغلين في المنشآت السياحية بالمملكة خلال العام 2018 بلغ 552 ألف مشتغل، 23.3% منهم سعوديون.
وأوضحت نتائج “مسح المنشآت السياحية لعام 2018م” أن عدد الإناث المشتغلات في الأنشطة المميزة للسياحة في المملكة بلغ 20.7 ألف مشتغلة.
كما أشارت النتائج إلى ارتفاع عدد المشتغلين في المنشآت السياحية خلال 2018 بنسبة 3.1% مقارنة بالعام 2017، فيما ارتفعت الرواتب والأجور والبدلات التي أنفقت بنسبة 4.1%.
وارتفع عدد المنشآت السياحية في المملكة خلال العام 2018 إلى 72.3 ألف منشأة، بزيادة قدرها 1.1% عن العام الذي سبقه.
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