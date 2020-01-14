فيديو.. خادم الحرمين يقدم العزاء للسلطان هيثم بن طارق في وفاة السلطان قابوس

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قدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز واجب العزاء والمواساة لسلطان عُمان هيثم بن طارق، في وفاة السلطان قابوس بن سعيد، وذلك بمقر العزاء في قصر العلم بالعاصمة مسقط.

وقد أعرب خادم الحرمين عن خالص عزائه لجلالته ولأصحاب السمو والشعب العماني الشقيق في وفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته..، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

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فيما عبّر السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عُمان عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره الأخوية الصادقة، وعزائه ومواساته لهم في الفقيد.



