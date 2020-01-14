بسبب إشعال الفحم للتدفئة.. إصابة 9 من عائلة واحدة بالاختناق بالمدينة المنورة

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باشرت فرق الهلال الأحمر بالمدينة المنورة مساء أمس (الإثنين)، حـادث اختناق عائلة مكونة من 9 أشخاص؛ إثر استنشاقهم دخاناً ناتجاً عن فحم أشعلوه داخل المنزل بغرض التدفئة.

وقال المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر بالمدينة المنورة، إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً بالحـادث، وعلى الفور توجهت الفرق الإسعافية للموقع، وعند الوصول تبين أن العائلة تعرضت لحالة اختناق عن طريق استنشاق الدخان؛ وذلك بسبب إشعال النار للتدفئة.

وأضاف أن الفرق المباشرة للحادث قدمت الخدمة الطبية اللازمة للحالات؛ حيث تعرض 9 من العائلة لإصابات، وتم نقلهم جميعاً لمستشفيي الملك فهد وأحد لتلقي الرعاية اللازمة، مبيناً أن جميع الحالات مستقرة.

