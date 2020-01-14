مليشيا الحوثي يغلقون أكثر من 600 منشأة صحية في صنعاء

الثلاثاء 14 يناير 2020

أغلقت مليشيات الانقلاب الحوثية أكثر من 600 منشأة صحية في العاصمة صنعاء، واستخدمت الجماعة كل أصناف الممارسات غير الإنسانية من أعمال نهب وابتزاز واقتحام وإغلاق ومصادرة.



واتهمت مصادر في القطاع الصحي الخاضع للميليشيات بأنهم منعوا إجراء أي صيانة للأجهزة والمعدات الطبية، متذرعين بأن ذلك ليس من أولويات المرحلة.

وحصرت المليشيات الحوثية، أغلب الدعم الطبي على جرحاها في الجبهات كما خصصت المعدات والأجهزة الطبية لأتباعها فقط أو ممن يوالونها شريطة أن تكون الأسرة قد ضحّت بأحد أفرادها في جبهات القتال.

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وجاء انهيار القطاع البي في صنعاء، نتيجة طبيعية للممارسات الحوثية التي حرمت أكثر من 48 ألف موظف في القطاع الصحي من الحصول على مرتباتهم.

وتسببت الممارسات الحوثية، في انقطاع الكثير من الأطباء والموظفين جراء النزوح والظروف الاقتصادية إلى جانب توقف المنشآت والمستشفيات والمرافق الصحية عن العمل جراء الاقتحام أو النهب.

وكشفت مصادر طبية عن وجود 40 ألف مريض بالسرطان لا يلقون عناية طبية كافية في مناطق سيطرة الجماعة حيث يلقى 50% منهم حتفهم نتيجة تعطيل جهاز الإشعاع الخاص بعلاج الأورام، وعدم توفر الأدوية بسبب منع الجماعة عدداً من الأدوية ومصادرتها لأغلب المساعدات ونهبها أو حجزها وبيعها في السوق السوداء.

واكد المصدر تزايد أعداد مرضى القلب في ظل انعدام أي رعاية لهم، حيث يعانون من انعدام جهاز "القسطرة القلبية" بعد تعطل الجهاز الوحيد لدى مستشفى "الثورة العام" الحكومي، إلى جانب عدم وجود دعامات قلبية لأكثر من 30 ألف مريض وعدم وجود صمامات للعدد ذاته من المرضى.

وأوضح طبيب مختص في امراض القلب، أن الجماعة قامت بنقل أجهزة ومعدات الأمراض القلبية الأخرى إلى مستشفى الشرطة والمستشفى العسكري بصنعاء وحصرت تقديم الخدمة على أسر الجماعة ومقاتليها.