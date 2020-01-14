شاهد.. رئيس وزراء اليابان يزور مدائن صالح 

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استقبل وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والوفد المرافق له، امس (الإثنين) في مدائن صالح بالعلا.
ووثق مقطع فيديو وصور لحظة وصول “آبي” لمدائن صالح
واستمع “آبي” خلال الزيارة إلى شرح تاريخي عن مدائن صالح “الحجر”، من عضو مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا الدكتور عيد اليحيى، واطلع على العديد من المعالم الأثرية والتاريخية.
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