أين قطر و إيران و أين السعودية و اليابان

︎ .ذهبت اليابان بكل وزرائها وقيادتها للرياض..لمشاركة تجاربها الناجحة مع اهل الحزم في المملكة العربية السعودية..للبناء والتقدم.‏في نفس اليوم..ذهب أمير نظام قطر بكل وزرائه إلى طهران عاصمة الإرهاب والمشانق. للمشاركة..بالهدم والدمار في سوريا والعراق واليمن ولبنان.





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