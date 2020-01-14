انخفاض أسعار النفط بفعل ارتفاع المخزون الأمريكي

الثلاثاء 14 يناير 2020

تراجعت أسعار النفط نحو 1%، الإثنين، مع انحسار توترات الشرق الأوسط وتحول انتباه المستثمرين صوب طلب موسمي فاتر عقب تقرير الأسبوع الماضي الذي أظهر زيادات ضخمة في مخزونات الوقود بالولايات المتحدة.



وفي الساعة 1757 بتوقيت جرينتش، كان خام برنت منخفضا 60 سنتا إلى 64.38 دولار للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط 65 سنتا ليسجل 58.39 دولار للبرميل.

وأضعفت هوامش أرباح التكرير الأمريكية في منتجات البترول أسعار النفط، لا سيما بعدما قال المحللون إنه طلب شتوي على زيت التدفئة جاء مخيبا لآمال الموردين مع انخفاض هوامش أرباح البنزين.

Advertisements

وقال توم كلوزا، المدير العالمي لتحليلات الطاقة في خدمة علومات أسعار النفط (أوبيس)، "من الصعب أن يرتفع النفط الخام إذا كانت شركات التكرير تواصل خسارة المال أو على أفضل الأحوال تغطي تكلفة إنتاج البنزين".

وحققت مخزونات البنزين الأمريكية أكبر زيادة أسبوعية في 4 سنوات، إذ صعدت 9.1 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في الثالث من يناير/كانون الثاني، حسب ما أعلنته إدارة معلومات الطاقة الأسبوع الماضي. وارتفع إجمالي مخزونات البنزين نحو 5% على متوسط خمس سنوات لهذه الفترة من السنة، حسب ما ذكر تقرير الإدارة.

ونمت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 5.3 مليون برميل على مدار الأسبوع، بينما كان من المتوقع ارتفاعها 3.9 مليون برميل.