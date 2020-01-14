شكرا لقرائتكم خبر عن الاختبارات النفسية شرط قبول الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم العام والان نبدء بالتفاصيل
» برامج عديدة
وقال مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص لـ ”الخليج 365” إن عدد برامج التربية الخاصّة بالمنطقة، يصل إلى نحو 370 برنامجًا تقريبًا، يستفيد منها نحو 5490 طالبًا وطالبة، إذ يدرسون في نحو 836 فصلًا دراسيًا.
وحول ما يخصّ اشتراطات القبول بها، أشار الباحص إلى أنها تختلف حسب الفئة، وحسب البرنامج، ومنظّمة حسب الدليل التنظيمي والإجرائي للتربية الخاصّة الصادر وزاريًا.
» تحقيق التطوير
وأكد أن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقيّة، حريصة على أبنائها الطلاب والطالبات، ومنسوبيها، لتحقيق الأهداف التربويّة والتعليمية، بما يتوافق مع الإطار الذي يحقق التطوير، ويحافظ على الثوابت والمبادئ والقيم لهذا المجتمع الكريم، مضيفًا: إن ذلك ضمن الاهتمام بالشأن التربوي، والتأكيد على وشائجيّة العلاقة وتوافقيّة الأهداف المشتركة بين الإعلام والتربية، لما يخدم المصلحة العامّة.
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