شكرا لقرائتكم خبر عن 17 ألف طالبة في «مهن المستقبل» بأندية الحي والان نبدء بالتفاصيل

فتح ٣٠ ناديا للحي بتعليم المنطقة الشرقية للطالبات فرصة الالتحاق في مهرجان أندية الحي للبنات، المقام خلال إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول تحت عنوان «مهن المستقبل»، وذلك بهدف عرض مهارات الطالبات التي تم صقلها داخل الأندية طوال العام الدراسي.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص أن هذا المهرجان المخصص للطالبات يستقطب قرابة ١٧ ألف طالبة يرتدن هذه الأندية، وذلك استشعارا لأهمية المرحلة التي يمر بها المجتمع في ضوء رؤية المملكة ٢٠٣٠ والهادفة إلى تحسين مهارات ومعارف الطالبات وتهيئتهن لسوق العمل وفق سلسلة نوعية من الدورات يقدمها عدد من المتخصصات من منسوبات وزارة التعليم ومن خارجها حسب مجال الدورة المرغوبة. يذكر أنه من بين هذه المهن التي يشملها المهرجان تطوير البرمجيات والهندسة البيئية، إلى جانب العديد من الدورات التدريبية بواقع ٩٦ ساعة تدريبية خلال إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول، تستهدف طالبات التعليم المسجلات في أندية الحي الترفيهية التعليمية وذلك في 4 مجالات متنوعة، منها المجال التقني في البرمجيات والروبوتات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والطباعة ثلاثية الأبعاد والطاقة البديلة، وفي الجانب المهني صناعة الجوال ومهارات المهن الصحية التمريض والتغذية والإسعافات الأولية، والمهارات الفنية والحرف اليدوية والفنون التشكيلية، وفن المكياج والديكور والتصميم الداخلي والتطريز، وفي جانب المعارف والمهارات الأساسية اللغات والخط العربي وغيرها من البرامج المقترحة.