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أمير الشرقية يعزي المحيسن في وفاة والدته

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قدم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، مساء أمس الأول، تعازيه للرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد المهندس عماد المحيسن وإخوته في وفاة والدته صفية بنت يعقوب الخليوي.

وعبر سموه خلال تعزيته لذوي الفقيدة في منزل ابنها بالظهران عن صادق التعازي والمواساة، سائلاً الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يجعل مثواها الجنة، ويتجاوز عنها، ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

من جهته، عبر المهندس عماد المحيسن باسمه وباسم إخوته وذويه عن شكره وتقديره لسمو أمير الشرقية على تعزيته في الفقيدة، مثمنًا لسموه اللفتة الكريمة، التي كان لها بالغ الأثر في تخفيف المصاب، سائلاً الله أن يجزي سموه خير الجزاء.

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