شكرا لقرائتكم خبر عن «كيف توفر بيئة عمل للأشخاص ذوي الإعاقة» بورشة عمل والان نبدء بالتفاصيل

تنظم غرفة الشرقية بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم، ورشة عمل بعنوان «كيف توفر بيئة عمل موائمة للأشخاص ذوي الإعاقة»، وذلك بمقر الغرفة بالدمام.

وتهدف ورشة العمل إلى التعريف ببرنامج مواءمة وكيفية توفير بيئة عمل تناسب ذوي الإعاقة وفق معايير محددة، كما تتحدث عن مميزات البرنامج والفئات المستهدفة منه. وتستعرض ورشة العمل عدة محاور أبرزها: الاستفادة الكاملة من المهارات والقدرات المهدرة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير أفضل الطرق والممارسات للمنشآت عن كيفية تجهيز بيئات العمل الموائمة لذوي الإعاقة، وجعل العملية معيارية وقابلة للقياس عبر تطبيق المعايير المعتمدة وأداء التدقيق الميداني للمطابقة.

وتقام المحاضرة ضمن برامج مركز غرفة الشرقية للتوظيف لإطلاع منشآت القطاع الخاص على كل ما هو جديد في مجال التوظيف والأنظمة الجديدة لوزارة العمل.