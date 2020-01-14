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حملة لإزالة الإعلانات من أعمدة الإشارات بالظهران

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قامت بلدية الظهران ممثلة بإدارة النظافة ضمن حملة القضاء على التشوه البصري بإزالة الإعلانات من أعمدة الإشارات في شوارع مدينة الظهران، ضمن تحسين المشهد الحضري.

كما قامت البلدية ممثلة بإدارة الإنارة بأعمال الصيانة وتغيير أعمدة الإنارة بشارع الأمير سلطان وحديقة العائلة بالدوحة الجنوبية بمدينة الظهران.

يشار إلى أن مبادرة معالجة التشوه البصري تهدف إلى تحسين المشهد الحضري لمدن المملكة، عبر معالجة المظاهر المسببة للتشوه البصري، أبرزها إزالة اللوحات الدعائية المخالفة والكتابات والملصقات المشوهة للمظهر العام، ومعالجة وضع الباعة الجائلين، وإزالة المظلات وهناجر المواقف الموجودة في الأراضي الفضاء داخل الأحياء، إلى جانب إزالة مخلفات البناء والهدم من الأراضي الفضاء، والنظافة بشكل عام.

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية قد أكدت أن الفرق الميدانية التابعة للأمانات تتابع العمل للمحافظة على المكتسبات عن طريق رصد المخالفات بصورة مستمرة وإزالتها أولاً بأول، نظراً لما تسببه من تشوه بصري للأحياء والشوارع، لافتة إلى أن المبادرة ستسهم في تعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة ومعالجة التشوه البصري.

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