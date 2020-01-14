شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يصل إلى الرياض قادما من مسقط والان نبدء بالتفاصيل
وكان في استقبال خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي، والأمير بندر بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي، والأمير بندر بن خالد الفيصل المستشار في الديوان الملكي، والأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، والوزراء وقادة القطاعات العسكرية.
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