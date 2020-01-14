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خادم الحرمين الشريفين يصل إلى الرياض قادما من مسقط

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وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود «بحفظ الله ورعايته» أمس إلى الرياض قادما من سلطنة عمان، بعد أن قدم -رعاه الله- واجب العزاء والمواساة في وفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد -رحمه الله-.

وكان في استقبال خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي، والأمير بندر بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي، والأمير بندر بن خالد الفيصل المستشار في الديوان الملكي، والأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، والوزراء وقادة القطاعات العسكرية.

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