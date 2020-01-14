شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يعزي سلطان عمان في وفاة قابوس بن سعيد والان نبدء بالتفاصيل

وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - أمس إلى سلطنة عُمان الشقيقة، لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد - رحمه الله-.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين مطار مسقط الدولي، كان في استقباله - رعاه الله - مستشار جلالة السلطان شهاب بن طارق آل سعيد، والوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بسلطنة عُمان بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي، وعدد من المسؤولين.

كما كان في استقباله - أيده الله - سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عُمان عيد الثقفي، والملحق العسكري العميد عبدالله الشدي، وأعضاء السفارة السعودية في عُمان.

بعد ذلك، توجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى مقر العزاء وكان في استقباله - أيده الله - لدى وصوله قصر العلم في العاصمة مسقط جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عُمان.

كما كان في استقباله نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء فهد بن محمود آل سعيد، ونائب رئيس الوزراء للعلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان أسعد بن طارق آل سعيد، وأصحاب السمو أفراد الأسرة الحاكمة والوزراء وكبار المسؤولين.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن خالص عزائه لجلالته ولأصحاب السمو والشعب العماني الشقيق في وفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد - رحمه الله -، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان، فيما عبر جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عُمان عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على مشاعره الأخوية الصادقة، وعزائه ومواساته لهم في الفقيد.

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ورافق خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - وقدم واجب العزاء كل من الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير د. منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، والأمير د. حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني د. مساعد العيبان.

عقب ذلك، غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قصر العلم بالعاصمة مسقط، وكان في وداعه - رعاه الله - عند باب القصر جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سُلطان عُمان.

كما كان في وداع خادم الحرمين الشريفين بمطار مسقط الدولي مستشار جلالة السلطان شهاب بن طارق آل سعيد، والوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بسلطنة عُمان بدر بن سعود البوسعيدي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عُمان عيد بن محمد الثقفي، وعدد من المسؤولين.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قد غادر بحفظ الله ورعايته أمس الرياض متوجهاً إلى سلطنة عمان لتقديم واجب العزاء والمواساة في وفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد - رحمه الله-.

وكان في وداع خادم الحرمين الشريفين بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير د. تركي بن سعود بن محمد المستشار بالديوان الملكي، والأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية، والوزراء وقادة القطاعات العسكرية.