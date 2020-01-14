شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 12 بائعا جائلا في القطيف والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف م.محمد الحسيني، أن الحملة تأتي لضبط الباعة الجائلين والمفترشين للأرصفة العامة ضمن حملة «غذاؤكم أمانة»، مشيرا إلى أن البلدية تكثف جهودها بمنع البيع بجميع صوره العشوائية داخل الأحياء، إضافة إلى منع افتراش الأرصفة أمام المساجد. وأشار إلى أنه جرى ضبط المخالفين، واستكمال الإجراءات الخاصة بالبلدية؛ لتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 12 بائعا جائلا
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