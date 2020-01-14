شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 12 بائعا جائلا في القطيف والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت بلدية محافظة القطيف 12 بائعا من العمالة المخالفة، أثناء ممارستهم البيع الجائل في صفوى، وأم الساهك، وطريق أبو حدرية، وطريق الجبيل - الدمام السريع، ومدخل بومعن، ومداخل محطات الوقود، وصادرت أكثر من 600 كيلو جرام من الخضار والفواكه والمواد الغذائية المختلفة، وذلك ضمن برنامج البلدية في الرقابة الشاملة على الأسواق وضبط الباعة الجائلين.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف م.محمد الحسيني، أن الحملة تأتي لضبط الباعة الجائلين والمفترشين للأرصفة العامة ضمن حملة «غذاؤكم أمانة»، مشيرا إلى أن البلدية تكثف جهودها بمنع البيع بجميع صوره العشوائية داخل الأحياء، إضافة إلى منع افتراش الأرصفة أمام المساجد. وأشار إلى أنه جرى ضبط المخالفين، واستكمال الإجراءات الخاصة بالبلدية؛ لتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.