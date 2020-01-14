شكرا لقرائتكم خبر عن حادث مروري يغيب ممرضة بمركز صحي السفانية والان نبدء بالتفاصيل

تعرضت ممرضة من جنسية آسيوية، تعمل في المركز الصحي بالسفانية، لحادث مروري أودى بحياتها، بعد انتهاء فترة عملها وتوجهها لمحافظة الخفجي، فيما أصيب صيدلي «سعودي الجنسية»، يعمل في المركز الصحي بإصابات طفيفة.

وذكر المتحدث باسم التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية محمد مقيبل، أن الممرضة «ميري ميسينيس - هندية الجنسية»، تعمل منذ خمس سنوات في مركز صحي بقطاع الخفجي، ومنذ حوالي شهر، تم تكليفها بالعمل في مركز صحي السفانية، مبينا أنه جارٍ العمل على إنهاء وتسهيل إجراءات الترحيل بالتعاون مع زوجها، الذي يسكن أيضا بمحافظة الخفجي.

ورفع المقيبل التعزية لذوي المتوفاة، سائلا الله تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان، فيما نعى المدير التنفيذي للقطاع الصحي بالخفجي د.أحمد الخالدي، الممرضة الراحلة، واطمأن على صحة الصيدلي فهد آل عقيل، بعد نجاته من الحادث، وتعرضه لبعض الكدمات والإصابات البسيطة.