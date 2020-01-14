شكرا لقرائتكم خبر عن 77 ركنا للأسر المنتجة في سوق النعيرية الشعبي والان نبدء بالتفاصيل

أسهم توافد الزوار والمتنزهين في الإجازة الفصلية على محافظة النعيرية، في انتعاش الحركة على معروضات السوق الشعبي بالمحافظة، الذي يضم 77 ركنًا للأسر المنتجة، وشهد السوق طيلة الأيام الماضية إقبالًا ملحوظًا من الزوار، الذين يستهويهم ما يتم عرضه من منتجات شعبية، ومقتنيات أثرية في الأركان المخصصة للأسر المنتجة من قبل البلدية.

وبرز على قائمة العرض أمام هذه الأركان «السمن البري والإقط»، الذي تعده نساء كبيرات في السن، ماهرات في هذه الصنعة على مدى سنين طويلة، وتبدأ أسعار الإقط من 25 ريالًا إلى 150 ريالًا بحسب الكمية، في حين تبلغ قيمة السمن البري من 100 إلى 130 ريالًا للكيلو الواحد، يضاف إلى ذلك الكثير من أعمال السدو، وحياكة الصوف، وكثير من مقتنيات البادية والمنتجات الشعبية النسائية.

وتعتبر إجازة الفصل الدراسي الأول، ذروة الموسم، إذ يرتفع الإقبال بشكل ملحوظ من شتى مناطق المملكة، ومن الدول الخليجية، إلى جانب سياح أجانب يستهويهم التراث العربي ومقتنيات البادية المختلفة.

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ويستقبل السوق، الزوار، على فترتين صباحية ومسائية ويستمر طوال العام، وتحرص البائعات في السوق على التواجد منذ وقت مبكر إلى بعد صلاة المغرب والبعض منهن إلى العشاء.

واهتمت البلدية هذا العام بتهيئة السوق لاستقبال الزوار، وأنشأت بوابات للدخول والخروج على طراز أثري، إلى جانب مجسمات أثرية في واجهة السوق تحاكي أصالة الماضي وتراث الصحراء العريق، إضافة إلى تخصيص مظلات بجوار السوق لعرض مختلف المنتجات الموسمية.

ويعتبر سوق النعيرية من أشهر الأسواق الشعبية على مستوى المنطقة الشرقية، وأحد أهم المعالم السياحية بالمحافظة، لاحتضانه إرثا تاريخيا، يحكي صورًا مختلفة عن حياة أهل البادية، وما كان يستخدم من مقتنيات وأدوات ومنتجات لا يستغنى عنها قديمًا.