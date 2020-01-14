شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجبيل يبحث مهام وخطط «اتصال» والان نبدء بالتفاصيل

استمع محافظ الجبيل عبدالله العسكر، لأهداف جمعية «اتصال» للعلاقات العامة، ومهامها ومسؤولياتها، وخططها القادمة لتطوير مفاهيم وأساليب العمل في إدارة العلاقات العامة، وتحقيق أفضل الممارسات والتطبيقات، والتي من شأنها استدامة نجاح جمعية «اتصال» وتحقيق أهدافها المنشودة.

وأكد «العسكر»، خلال استقباله رئيس مجلس إدارة الجمعية فيصل الظفيري، وعضو مجلس الإدارة جديع الخالدي، بمكتبه بمقر المحافظة أمس، أهمية دور الجمعية في الارتقاء بمنظومة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي في المحافظة.

وأشار إلى ما تحظى به الجبيل من مكانة عالمية، بوجود شركات صناعية كبرى، ساهمت في وجود خبرات وطنية قادرة على بناء تواصل عالمي فعال، وتقديم ممارسات حديثة في مجال العلاقات العامة، ومن خلال جمعية «اتصال» للعلاقات العامة، نتطلع إلى نجاحها وتحقيق جهودها وأهدافها في محافظة الجبيل.

بدوره، أكد فيصل الظفيري، أن الزيارة تأتي تجسيدا لحرص المحافظ على دعم ممارسي العلاقات العامة، إذ تم إطلاعه على قرار تأسيس الجمعية، ومقرها في محافظة الجبيل، والتي ستكون نقلة نوعية لممارسي العلاقات العامة والاتصال المؤسسي، وتمثل غطاء لجميع الأعمال في هذا المجال.