شكرا لقرائتكم خبر عن مختصون: اختيار اللقاح المناسب يعزز من جودة التمور مخيم «مسبار» يعزز مهارات 50 فتاة والان نبدء بالتفاصيل

أكد مختصون في الزراعة أهمية اختيار حبوب اللقاح الجيدة، وشرائها من مصادر موثوقة، ومعرفة مواصفاتها الجيدة؛ من أجل الحصول على منتج ذي جودة عالية، ويأتي ذلك مع استعداد أصحاب مزارع التمور بمحافظة الأحساء للبدء بعملية تلقيح الأصناف المبكرة للموسم الجديد.

وتشهد أسواق الأحساء الفترة الحالية وجود كميات قليلة من اللقاح، ويحرص بعض المهتمين بجمعها وبيعها لتكون مصدر رزق لهم، ومنها ما يتم جمعه من فحال المزارع، ومنها ما يجمع من فحال الصحراء، ويصل سعر السف الواحد والمميز من اللقاح إلى 100 ريال، ومنها ما يصل من 20 إلى 50 ريالا، حسب حجم وجودة السف الواحد، وسط توقعات بأن يشهد السوق خلال الأيام القادمة توفر كميات كبيرة. وأوضح مدير مدينة الملك عبدالله للتمور بالأحساء م. محمد السماعيل، أن الوقت الحالي يشهد بداية ظهور «النبات» أو الأزهار المذكرة التي تجمع لتلقيح الأصناف المبكرة مثل «الحاتمي، والغر، والمجناز، والطيار، والحليلي»، وبعد فترة يتم تلقيح الأصناف متوسطة النضج، ومنها «الخلاص، والرزيز، والشيشي، والشبيبي، والخنيزي، والموحد، والزنبور، والوصيلي»، وفي الأخير يتم تلقيح الأصناف المتأخرة، ومنها أصناف «الهلالي، والشهل، وأم رحيم، والتناجيب، والخصاب، والزاملي، والبرحي».

وبين السماعيل أن عملية التلقيح تستمر إلى أواخر فصل الشتاء حسب الأصناف، ومع الدفء تكثر الأزهار المؤنثة التي يتم تلقيحها مباشرة مع أهمية مراعاة اختيار الفحول والأصناف الجيدة؛ من أجل الحصول على حبوب لقاح جيدة تساهم في جودة إنتاج التمور، والحصول على مواصفات عالية، موضحا أن تحديد كمية حبوب اللقاح مهم، ويبدأ بمعرفة الأصناف، ومن ثم تحديد الكمية المناسبة، مبينا وجود أصناف تحتاج لكميات كبيرة وأخرى لكميات أقل.

وأكد أهمية دور الجهات ذات الاختصاص في متابعة الأسواق المخصصة لبيع النبات، والتحذير من العمالة السائبة التي يمكن أن تتلاعب بالأسواق، وربما تقوم بالغش في البيع، وهو ما يؤثر على منتج التمر، مشيرا إلى أن الموسم الماضي سجل غزارة كبيرة في منتج التمر.

من جانبه، قال الخبير الزراعي عبدالرحمن المريحل: إن موسم التلقيح يبدأ بعد انتهاء موسم التسميد والتشويك بشكل دوري، وبشكل سنوي يبدأ الموسم بالأصناف المبكرة، ويعتمد على تقلبات الأجواء في كل منطقة، مبينا أنه بعد كل عام نشهد فروقات كبيرة في خروج الطلع بسبب انخفاض البرودة، وفي حالة هطول أمطار ننصح المزارعين باختيار الطلع الجيد، وأن يكون من فحل معروف سليم خالٍ من الأمراض؛ تجنبا للعدوى والخسائر، مؤكدا أهمية تلبيس الطلع بالأكياس الورقية المخصصة لذلك، وخلط الحبوب بالكبريت للحصول على نتائج جيدة.

اختتمت جمعية «بناء» لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية، المخيم العلمي للفتيات «مسبار»، بالشراكة مع جمعية «أفق»، بحضور مساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ابتسام الحميزي، وعدد من القيادات، بمشاركة ٥٠ فتاة.

» مسارات علمية

وأقيم الحفل الذي نظمته «بناء» في أكاديمية الفوزان بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وألقت مديرة «أفق» الجوهرة الدوسري كلمة بهذه المناسبة، كما ألقت ميساء العمير كلمة «بناء».

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وقدم عرض تعريفي للحضور عن المخيم العلمي للفتيات، والذي اشتمل على مسارات علمية نوعية اشتملت على «برامج الروبوت، الفضاء والفلك، كيمياء الحياة، والطباعة بتقنية (2D ،3D)، بالإضافة لفن الإلقاء، وفن المونتاج، وريادة الأعمال»، واستهدف المخيم خلق بيئة علمية جاذبة للفتيات، وتزويدهن بمهارات القرن الحادي والعشرين، ومواكبة التطور الكبير الذي تعيشه البلاد في عدة مجالات، تماشيا مع رؤية الوطن ٢٠٣٠، ثم تم تكريم الطالبات المشاركات واللجان العاملة والمتطوعات.

» نجاحات متتالية

يذكر أن مخيم «مسبار» أقيم للسنة الأولى، بعد النجاحات التي حققها المخيم العلمي للأيتام، والذي أقيم للسنة الثالثة على التوالي، وشهد حفل ختامه حضور مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبدالرحمن المقبل، وعدد من المسؤولين بالمنطقة، وبمشاركة 20 جمعية من جمعيات رعاية الأيتام بالمملكة.

» برامج متنوعة

وشارك فيه ١٠٠ يتيم حصلوا على ٨٦٠٠ ساعة تدريبية، وأقيم خلال الفترة من ٤ إلى ١١ يناير الجاري، وجمع المخيم الأيتام المتميزين من جميع مناطق المملكة للنهل من نبع العلوم والتقنية، وتلقى الطلاب برامج متنوعة في مجالات مختلفة وعلوم ملهمة تنسجم مع القرن الواحد والعشرين ومتطلباته.

» رعاية كريمة

ورفع عضو مجلس الشورى مدير عام «بناء» عبدالله الخالدي، شكره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية - يحفظه الله-، على رعايته الكريمة للمخيم الذي أقيم بالشراكة مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن التي فتحت أبوابها لاستقبال الأبناء المشاركين في التجمع العلمي وسخرت كل إمكانياتها لإنجاحه وتحقيق أهدافه.