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تثقيف معلمي الابتدائي بطرق تدريس أطفال التوحد

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أكملت جمعية «إرادة» برامجها لخدمات التثقيف والتدريب المستمر للكادر الوظيفي والأخصائيين بالجمعية في مجالات فرط الحركة وتشتت الانتباه، ومهارات التشخيص والتعليم، إضافة إلى المسار التثقيفي لمعلمي الصفوف الابتدائية العاملين في مدارس التعليم العام بمدينة الجبيل، حول الأطفال المصابين بالتوحد أو الإعاقة العقلية أو فرط الحركة وعجز الانتباه وكيفية التعامل معهم.

وشملت برامج خدمات التثقيف والتدريب المستمر، مشروعا تثقيفيا توعويا للمجتمع، يستهدف إقامة فعالية توعوية في المراكز التجارية النشطة في مدينة الجبيل، من خلال أركان تفاعلية وتوعوية يساهم بها جميع شرائح المجتمع بهدف زيادة الوعي العام لفهم أساليب التعامل مع ذوي الإعاقة، والتعريف باحتياجاتهم وحقوقهم في المجتمع.

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