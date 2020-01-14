شكرا لقرائتكم خبر عن تثقيف معلمي الابتدائي بطرق تدريس أطفال التوحد والان نبدء بالتفاصيل
وشملت برامج خدمات التثقيف والتدريب المستمر، مشروعا تثقيفيا توعويا للمجتمع، يستهدف إقامة فعالية توعوية في المراكز التجارية النشطة في مدينة الجبيل، من خلال أركان تفاعلية وتوعوية يساهم بها جميع شرائح المجتمع بهدف زيادة الوعي العام لفهم أساليب التعامل مع ذوي الإعاقة، والتعريف باحتياجاتهم وحقوقهم في المجتمع.
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