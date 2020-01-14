شكرا لقرائتكم خبر عن مخيم «مسبار» يعزز مهارات 50 فتاة والان نبدء بالتفاصيل

اختتمت جمعية «بناء» لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية، المخيم العلمي للفتيات «مسبار»، بالشراكة مع جمعية «أفق»، بحضور مساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ابتسام الحميزي، وعدد من القيادات، بمشاركة ٥٠ فتاة.

وأقيم الحفل الذي نظمته «بناء» في أكاديمية الفوزان بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وألقت مديرة «أفق» الجوهرة الدوسري كلمة بهذه المناسبة، كما ألقت ميساء العمير كلمة «بناء».

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وقدم عرض تعريفي للحضور عن المخيم العلمي للفتيات، والذي اشتمل على مسارات علمية نوعية اشتملت على «برامج الروبوت، الفضاء والفلك، كيمياء الحياة، والطباعة بتقنية (2D ،3D)، بالإضافة لفن الإلقاء، وفن المونتاج، وريادة الأعمال»، واستهدف المخيم خلق بيئة علمية جاذبة للفتيات، وتزويدهن بمهارات القرن الحادي والعشرين، ومواكبة التطور الكبير الذي تعيشه البلاد في عدة مجالات، تماشيا مع رؤية الوطن ٢٠٣٠، ثم تم تكريم الطالبات المشاركات واللجان العاملة والمتطوعات.

يذكر أن مخيم «مسبار» أقيم للسنة الأولى، بعد النجاحات التي حققها المخيم العلمي للأيتام، والذي أقيم للسنة الثالثة على التوالي، وشهد حفل ختامه حضور مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبدالرحمن المقبل، وعدد من المسؤولين بالمنطقة، وبمشاركة 20 جمعية من جمعيات رعاية الأيتام بالمملكة.

وشارك فيه ١٠٠ يتيم حصلوا على ٨٦٠٠ ساعة تدريبية، وأقيم خلال الفترة من ٤ إلى ١١ يناير الجاري، وجمع المخيم الأيتام المتميزين من جميع مناطق المملكة للنهل من نبع العلوم والتقنية، وتلقى الطلاب برامج متنوعة في مجالات مختلفة وعلوم ملهمة تنسجم مع القرن الواحد والعشرين ومتطلباته.