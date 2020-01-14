شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف 35 عاملا في 93 منشأة صحية بالخفجي والان نبدء بالتفاصيل

نفذت بلدية محافظة الخفجي، حملة على المنشآت الغذائية، والتي تستهدف متابعة المطاعم والمحلات المتعلقة بالصحة العامة، بهدف تعزيز السلامة الغذائية وتوفير غذاء آمن وسليم للمجتمع.

وأكد رئيس بلدية محافظة الخفجي م.محمد الحميداني، أنه نتج عن هذه الجولات زيارة عدد 93 منشأة صحية، ومصادرة 67 كجم مواد غذائية متنوعة، وذلك لظهور علامات التلف والفساد عليها، ولعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتحرير 21 إشعار مخالفة، وإيقاف 35 عاملا من العمل، لعدم حصولهم على شهادات صحية، مشيرا إلى تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على المنشآت المخالفة.

وأوضح م.الحميداني أن إدارة صحة البيئة، شنت جولات ميدانية على المنشآت الصحية والمتعلقة بالصحة العامة من مطاعم ومطابخ ومحلات الوجبات السريعة وبعض المستودعات الغذائية، للتأكد من تقيد هذه المنشآت بالاشتراطات الصحية حسب اللوائح والاشتراطات النظامية من تخزين الأغذية وتحضيرها وطبخها، وإلزام العمالة بالنظافة الشخصية، واللباس الموحد، وضمان حصولهم على الشهادات الصحية.

ولفت إلى شن حملة على محلات التمور ومحامص القهوة، وذلك للتأكد من صلاحية المنتجات التي تعرض في هذه المنشآت، وتلاحظ أثناء هذه الحملة وجود عدد من المحلات لديها معامل تعبئة وفرز، ووضع تواريخ عشوائية، بالمخالفة لأنظمة وتعليمات البلدية حيال الرخص الصادرة لهم، مؤكدا إيقاف هذه المعامل، ومصادرة الاستمارات والأختام الخاصة بالتواريخ وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحقهم.

ودعا رئيس بلدية محافظة الخفجي، المواطنين والمقيمين في نطاق خدمات بلدية المحافظة، للإبلاغ عن الشكاوى والملاحظات المتعلقة بالصحة العامة، من خلال التواصل على الرقم الموحد 940 عبر نظام بلاغاتي التفاعلى بأمانة المنطقة الشرقية.