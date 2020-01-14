شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء العقير التاريخي يفتح أبوابه للزوار والان نبدء بالتفاصيل
وأكدت الهيئة العامة للسياحة بمحافظة الأحساء الإقبال الواسع من الزوار على المواقع الأثرية خلال إجازة منتصف العام، وخصوصا مسجد جواثا الذي يحظى بإقبال كبير من الزوار بخلاف إقامة الصلوات الخمس فيه.
وكان العديد من أهالي المحافظة تساءلوا عن عدم فتح القصور والقلاع الأثرية التي أغلقت للترميم والصيانة وظلت مغلقة حتى بعد الانتهاء من أعمال الصيانة، آملين فتح أبوابها من جديد، خاصة وأن الأحساء تشهد إقبالا واسعا من السياح خلال فترة الشتاء.
ويعد ميناء العقير موقعا تراثيا هاما؛ نظرا لوقوعه على الخليج العربي، وقيمته التاريخية باعتباره أقدم الموانئ في العالم. كما يعتبر مسجد جواثا أحد المساجد التاريخية، وهو ثاني مسجد صليت فيه صلاة الجمعة في الإسلام بعد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقع على بعد 20 كيلو مترا باتجاه الشمال الشرقي للهفوف.
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