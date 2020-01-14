شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق إلكتروني لرفع «الأثاث التالف» بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

طورت أمانة محافظة الأحساء - ممثلة في مركز الإبداع والتميز البلدي والإدارة العامة للنظافة- تطبيقا لرفع الأثاث التالف في الأحياء، وتم اعتماد وتعميم التطبيق الذكي على الهواتف النقالة على مستوى أمانات المملكة. وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء خالد بووشل أن التطبيق يأتي ضمن برنامج التحول الوطني بوزارة الشؤون البلدية والقروية ودعم تحسين رضا المستفيدين والسعي إلى تفعيل دورهم كشركاء فاعلين للارتقاء بجودة تقديم الخدمات البلدية، وامتدادا لجهود الوزارة في تعزيز مبادرة إزالة التشويه البصري وتحسين المشهد الحضري. وأشار مساعد أمين الأحساء لتقنية المعلومات م. محمد الفقير إلى أن التطبيق يوفر خدمة إلكترونية تسهل على المستفيدين التخلص من الأثاث التالف، وتحافظ على البيئة من التشويه البصري برميها في المواقع العامة، مضيفا: ولهذه الخدمة إيجابيات عدة منها «معالجة التشوه البصري، تقليل كميات النفايات مجهولة المصدر، توحيد قنوات توفير الخدمة، وسهولة تنسيق الطلبات وتحديد المواعيد».

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