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ترامب: الديمقراطيون حلفاء إيران
يحاولون إظهار سليماني على أنه شخص رائع
متابعات الخليج 365 - متابعة
اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، معارضيه الديمقراطيين بأنهم حلفاء لإيران، وأعاد نشر تغريدة لصورة مركبة تظهر قادة في الحزب بزي إيراني.
جاء هجوم ترامب الأخير على زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، في ظل الانتقادات التي تعرض لها بعدما أمر بتنفيذ قتل القيادي في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني في بغداد هذا الشهر.
وقال ترامب على تويتر: “أي أمر أقوم به سواء كان اقتصاديًّا أو عسكريًّا أو غيره، سيقابل بازدراء من اليسار الراديكالي والديمقراطيين الذين لا يفعلون شيئًا”.
وأثارت عملية قتل سليماني قرب مطار بغداد، مخاوف من تأزم الأوضاع عسكريًّا في المنطقة.
واتهم ترامب، في تغريدات، الديمقراطيين ووسائل الإعلام “الكاذبة” بمحاولة “إظهار سليماني على أنه شخص رائع، فقط لأنني قمت بما كان ينبغي القيام به منذ 20 عامًا”.
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