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بمكالمة هاتفية .. السديس يطمئن على صحة المؤذن بالحرم المكي أحمد بصنوي
متابعات الخليج 365 - الرياض
اطمأن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على صحة فضيلة مؤذن الحرم المكي الشريف الشيخ أحمد بصنوي، وذلك عبر مكالمة هاتفية.
وبحسب ما نشره الموقع الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، فإن الشيخ السديس دعا الله عز وجل خلال المكالمة، أن يسبغ على مؤذن الحرم المكي، ثوب الصحة والعافية، وأن يجعل ما قدمه في ميزان حسناته.
وتوجه فضيلته بالشكر والتقدير إلى معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، لسؤاله واهتمامه بصحته، سائلًا الله أن يحفظ معاليه وأن يضاعف له الأجر والمثوبة.
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