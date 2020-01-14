سفارة المملكة في أنقرة تصدر تنبيهاً للمواطنين السعوديين

نبّهت سفارة المملكة في تركيا مجدداً المواطنين الراغبين في الاستثمار في تركيا إلى ضرورة الإلمام الكامل بالقوانين في تركيا، لحفظ حقوقهم ولتفادي الكثير من المشاكل.

كما أكدت السفارة على ضرورة معرفة طرق البيع والشراء ومتابعة ما يستجد في هذا الشأن وعدم الانسياق وراء أي تسويق غير موثوق به قد يؤدي لتعرضهم للنصب والاحتيال. وشدّدت السفارة على المواطنين بضرورة التواصل معها أولاً أو مع القنصلية في إسطنبول في حال كانت هناك مشاكل مع أصحاب العقار، وذلك لمعرفة الإجراءات القانونية الواجب اتباعها ولمعرفة مصداقية الشركات العاملة في هذا المجال.