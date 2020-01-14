“التجارة” تشهّر بشركة ملابس جاهزة بحائل لمخالفتها ضوابط التخفيضات والعروض

شهّرت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الإثنين، بإحدى شركات تجارة الملابس الجاهزة بمدينة حائل وممثل الشركة، وذلك لعدم الالتزام بشروط وضوابط تراخيص التخفيضات. وكانت المحكمة الجزائية بحائل أصدرت حكماً قضائياً بخصوص الشركة وممثلها، حيث تم إلزامهما بدفع غرامة مالية ونشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقتهما الخاصة.

وتبيّن لمفتشي الوزارة عدم وجود ترخيص تخفيضات وعدم وجود بطاقة مقارنة السعر قبل وبعد التخفيض، إلى جانب عدم وجود قائمة بالأسعار السابقة للسلع قبل التخفيض. وحرصاً منها على مكافحة التخفيضات الوهمية والتلاعب والتضليل بالمستهلكين، وفّرت الوزارة خدمة إصدار تراخيص التخفيضات للمنشآت التجارية إلكترونياً.