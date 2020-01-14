فرض غرامة مالية على جميع السيارات الغير مؤمنة … التفاصيل

︎ . فرضت إدارة المرور غرامة مالية على السائقين والسائقات في حال عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة، مؤكدة أن ذلك يعد مخالفة مرورية تستوجب الغرامة.

حيث ستكون غرامة عدم وجود تأمين سار للمركبة ما بين 100 – 150 ريال.

وشددت المرور على أنه يجب على قائد المركبة الحرص أثناء القيادة على حمل رخصتي القيادة والسير.





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