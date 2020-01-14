2020 والإحصاءات السياحية متأخرة عامين

وجهات ومواقع
شمل قطاع السياحة 2020 في برنامج التحول الوطني، 4 أهداف إستراتيجية، أبرزها إنشاء وتطوير وجهات ومواقع وجزر سياحية ومدن ترفيهية جديدة متكاملة لجميع فئات الأسرة، وتشجيع القطاع الخاص بالاستثمار فيها وتشغيلها، وكذلك حماية وتأهيل وتنمية وتوعية بمواقع التراث الوطني وتشجيع القطاع الخاص بالاستثمار فيها وتشغيلها، مع زيادة وتطوير فعاليات ومهرجانات سياحية جاذبة لمختلف فئات المجتمع، فضلا عن زيادة وتطوير مرافق الضيافة والخدمات السياحية.
القطاعات الواعدة
استهدفت رؤية 2030 قطاع السياحة كأحد القطاعات الواعدة، وتضمن ذلك تطوير مواقع سياحية وفق أعلى المعايير العالمية، وتيسير إصدار التأشيرات للزوار، وتهيئة المواقع التاريخية والتراثية وتطويرها.
متناهية الصغر
أظهرت نتائج مسح 2018 أن عدد المنشآت السياحية في المملكة بلغ 72389 منشأة سياحية، إذ زادت بنسبة 1.1% عن عددها في 2017، وبلغ عدد المنشآت السياحية متناهية الصغر التي توظف «أقل من 6 مشتغلين» وعدد المنشآت السياحية الصغيرة التي توظف بين «6-49» مشتغلا مجتمعة 71448 منشأة.
وتشكل هاتان الفئتان ما نسبته 98.7% من إجمالي المنشآت السياحية، في حين بلغ إجمالي عدد المنشآت السياحية متوسطة الحجم التي توظف بين «50-249» مشتغلا، والمنشآت السياحية كبيرة الحجم التي توظف «250» مشتغلا فأكثر، مجتمعةً 941 منشأة، تمثّل الجزء المتبقي من إجمالي المنشآت السياحية في المملكة خلال 2018.
أهداف إستراتيجية في التحول الوطني 2020
01 إنشاء وتطوير وجهات ومواقع وجزر سياحية، ومدن ترفيهية جديدة متكاملة لجميع فئات الأسرة، وتشجيع القطاع الخاص بالاستثمار فيها وتشغيلها
02 حماية وتأهيل وتنمية وتوعية بمواقع التراث الوطني، وتشجيع القطاع الخاص بالاستثمار فيها وتشغيلها
03 زيادة وتطوير فعاليات ومهرجانات سياحية جاذبة لمختلف فئات المجتمع
04 زيادة وتطوير مرافق الضيافة والخدمات السياحية
قطاع السياحة ورؤية 2030
دعم القطاعات الواعدة والسعي لإنجاحها لتكون دعامة للاقتصاد الوطني
تطوير مواقع سياحية وفق أعلى المعايير العالمية
تيسير إجراءات إصدار التأشيرات للزوار
تهيئة المواقع التاريخية والتراثية وتطويرها
مسح 2018
ارتفاع عدد المشتغلين في المنشآت السياحية بنسبة 3.1%
بلغ عددهم 552556 مشتغلا
سعوديون 22.3% من إجمالي عدد المشتغلين
عدد الإناث المشتغلات في الأنشطة السياحية 20732
الإيرادات التشغيلية للمنشآت السياحية زادت بنسبة 4.6%
بلغت إيرادات نشاط تقديم الطعام والشراب 43.441 مليون ريال
إيرادات نشاط النقل الجوي للركاب 34.143 مليون ريال
إيرادات نشاط الإقامة للزوار 21.741 مليون ريال
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