حلي أحلى يستهدف شرائح المجتمع

ووقف محافظ القنفذة فضا البقمي مساء أول من أمس على المهرجان والتقى المنظمين والزوار والاستماع لهم، كما زار أركان المهرجان والتقى العاملين وأبدى إعجابه بالشباب والشابات السعوديات العاملين في مختلف الأركان وركن الأسر المنتجة، ومنهم فتاة حاصلة على درجة البكالوريوس تعمل في بيع منتجاتها من الأغذية.
وأوضح رئيس بلدية حلي بلقاسم المقعدي أن بلدية حلي حرصت هذا العام على أن يكون مهرجانها بنسخته الثالثة مختلفا عن النسخ السابقة بإدخال العديد من الفعاليات التي تستهدف الأطفال والعائلات والشباب وكبار السن بعد الاستماع لمطالبهم خلال السنتين الماضيتين، حيث تقام فعاليات المهرجان بالحديقة العامة بحلي على الطريق الدولي جدة جازان، وتنطلق فعالياته يوميا من الساعة الخامسة مساء، وبلغ عدد الزوار حتى مساء أول من أمس 5911 زائرا.
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