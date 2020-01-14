أمير القصيم يترأس اجتماع الإسكان التنموي

المشاريع
اطلع أمير المنطقة على عرض مرئي عن حالة المشاريع السكنية للإسكان التنموي، بالإضافة إلى المستهدفات والخطط المستقبلية وأهم الأعمال المنجزة لاكتمال مشاريع الإسكان التنموي بالمنطقة ونسبة إنجازها، وكذلك مرتكزات منصة جود الإسكان التي تسعى إلى حوكمة وتيسير عملية مساهمة الأفراد والمنظمات في المجال الخيري السكني من خلال منصة إلكترونية موجهة للمساهمين.
واستمع من مدير مشاريع الإسكان التنموية بالمنطقة أحمد البسام عن المستهدفات لتعزيز مشاريع الإسكان التنموي بالمنطقة.
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