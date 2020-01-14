أمير القصيم يترأس اجتماع الإسكان التنموي

ترأس أمير منطقة القصيم فيصل بن مشعل بن سعود، في مكتبه بديوان الإمارة بمدينة بريدة، أمس، الاجتماع الثالث للجنة الإسكان التنموي بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي، ومدير شرطة المنطقة اللواء علي بن حسن بن مرضي، والمدير العام لفرع وزارة الإسكان بالمنطقة أحمد المرشد، وأعضاء اللجنة من القطاعات الحكومية والخاصة.

المشاريع

اطلع أمير المنطقة على عرض مرئي عن حالة المشاريع السكنية للإسكان التنموي، بالإضافة إلى المستهدفات والخطط المستقبلية وأهم الأعمال المنجزة لاكتمال مشاريع الإسكان التنموي بالمنطقة ونسبة إنجازها، وكذلك مرتكزات منصة جود الإسكان التي تسعى إلى حوكمة وتيسير عملية مساهمة الأفراد والمنظمات في المجال الخيري السكني من خلال منصة إلكترونية موجهة للمساهمين.

واستمع من مدير مشاريع الإسكان التنموية بالمنطقة أحمد البسام عن المستهدفات لتعزيز مشاريع الإسكان التنموي بالمنطقة.