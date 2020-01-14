توطين وظائف أكاديمية بجامعة الطائف

أعلنت جامعة الطائف أمس، عن رغبتها في توطين عدد من الوظائف الأكاديمية (أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، مدرس لغة).

وأوضحت الجامعة أن التقديم لشغل الوظائف سيكون عبر منصة التقديم على الوظائف الأكاديمية على موقع الجامعة اعتبارا من اليوم، ويستمر حتى 30 جمادى الأولى الجاري.

وبينت جامعة الطائف أن شروط التقديم على الوظائف الأكاديمية، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلا على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها، مع إعطاء الأفضلية لخريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي.

كما تضمنت الشروط أن يكون التخصص العام في المراحل الدراسية الثلاث (البكالوريوس، الماجستير، والدكتوراه أو ما يعادلها) متوافقا، وتكون جميع الشهادات في المراحل الثلاث قد حصل عليها عن طريق التفرغ التام والانتظام الكلي للدراسة، وألا يقل المعدل في المراحل الثلاث عن جيد جدا للجامعات التي تمنح تقديرا.