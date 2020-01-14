46 جولة رقابية لبلدية الرونة

نفّذت بلدية الرونة الفرعية التابعة لبلدية خميس مشيط، 46 جولة رقابية تم خلالها ضبطت 13 منشأة صحية ومهنية مخالفة، وتم إنذار 13 منشأة أخرى بسبب رصد بعض المخالفات. وتمثلت المخالفات في: عدم وجود رخص بلدية، وشهادات صحية، وتدني مستوى النظافة العامة، وسوء نقل وتخزين المواد الغذائية. هذا وقد أوضح المتحدث الرسمي لبلدية خميس مشيط، بدر آل خويلد القرني، أنه تمت مصادرة 52 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام الآدمي، مؤكدا أن ذلك يأتي تفعيلا لحملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، وحرص البلدية على ضمان وصول غذاء صحي وآمن إلى موائد المستهلكين، داعيا المواطنين إلى التعاون والاتصال برقم 940 للإبلاغ عن أي مخالفة يتم رصدها منهم.



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