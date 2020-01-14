1874 أسرة سعودية ترعاها المملكة في الخارج

كشفت الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج «أواصر» لـ«دوت الخليج»، بلوغ عدد الأسر السعودية التي ترعاهم 1874 أسرة تضم 5625 فردا في 35 دولة حول العالم، فيما تعمل على إعادة بعضهم إلى دوت الخليج بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.

في 2013

يشار إلى أنه في عام 2013 بلغ عدد الأشخاص الذين ترعاهم الجمعية في الخارج نحو 6766 فردا يمثلون 1894 أسرة موزعة على 30 دولة حول العالم، حيث أسهمت الجمعية حينها في عودة 24 أسرة سعودية إلى أرض دوت الخليج، وبلغ حينها عدد أفراد هذه الأسر 72 فردا.

في 2016

قال رئيس الجمعية في ذلك العام الدكتور توفيق السويلم في تصريحات، إن الجمعية ترعى حوالي 2238 أسرة تقيم في 31 دولة وعدد أفرادها أكثر من 8012 فردا، وتعمل الجمعية مع وزارة الخارجية ممثلة في سفارات خادم الحرمين الشريفين حول العالم للحصول على معلومات أكبر عن عدد الأسر السعودية في الخارج، التي تطلب مساعدة الجمعية للتأكد من بياناتها وحالاتها المعيشية.

رفع الدراسات

أكدت الجمعية أن عملها لا يقتصر فقط على تقديم المساعدات ومد يد العون لهم، بل حتى توفير مستلزمات ومتطلبات إعادتهم إلى دوت الخليج، ورفع الدراسات والبحوث التي تم إعدادها عن ظاهرة الزواج العشوائي من الخارج وأسبابها إلى الجهات المعنية.

سماسرة الزواج

كانت الجمعية قد جددت تحذيراتها للسياح السعوديين في الخارج من سماسرة الزواج في تلك البلاد، التي تقود بعض السعوديين إلى الزواج بأجنبيات، وإنجاب أطفال دون إدراك للعواقب، وعلى رأسها صعوبة الحصول على الأوراق الثبوتية للأبناء.

وأوضحت الجمعية أن مزاعم بعض السماسرة خدعت كثيرا من المواطنين، التي كانت في بدايتها معسولة، ولكن آخرها حسرة وإهمال وعنف وتفكك أسري وفقدان للهوية.

أسباب الزواج من الخارج

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وفقا لأواصر فإن كثيرا من الباحثين يعزون أسباب إقبال الزواج من الخارج إلى عدة أسباب، وهي غلاء المهور، وقلة المساكن المناسبة، وارتفاع تكاليف الزواج، وتشدد أهل الفتاة في المواصفات المطلوبة في الزوج: (كالشهادة الجامعية، الراتب المناسب، الجذور العائلية)، وزهد تكلفة الزواج من امرأة من خارج البلاد.

5625 أفراد الأسرة

1874 أسرة سعودية

35 دولة

أهداف الجمعية

تقديم العون والمساعدة للمحتاجين من المواطنين السعوديين المقيمين في الخارج والذين تتوفر لديهم مبررات قوية لبقائهم هناك أو تقطعت بهم السبل

العمل على توفير مستلزمات ومتطلبات إعادتهم إلى دوت الخليج والتنسيق مع الأجهزة الحكومية المختلفة لتوفير الاحتياجات الضرورية واللازمة لمن يعود منهم لأرض دوت الخليج

العمل على إعداد الدراسات والبحوث اللازمة لدراسة ظاهرة الزواج العشوائي من الخارج والآثار المترتبة على هذه العلاقة غير المتوازنة

المساعدة في إنهاء جميع الإجراءات النظامية واستصدار المستندات والهويات الشخصية لأفراد هذه الأسر ومتابعتها

رفع الدراسات والبحوث التي تم إعدادها عن ظاهرة الزواج العشوائي من الخارج وأسبابها إلى الجهات الحكومية