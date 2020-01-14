السعودية اليوم / محافظ الدرب يؤدي صلاة الميت على الشهيد " عتودي"



الدرب 18 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 13 يناير 2020 م واس

أدّى محافظ الدرب المهندس صالح بن علي القحطاني، وجموع من المصلين بعد صلاة عصر اليوم ، في جامع قرية منشبة، صلاة الميت على الشهيد الجندي أول ماجد بن يحيى حزام عتودي، أحد منسوبي القوات البرية، الذي استشهد دفاعا عن الدين والوطن.

وعقب الصلاة قدم محافظ الدرب التعازي لوالد وأسرة الشهيد، سائلا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأعرب والد وذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم بما قدمه ابنهم فداء للدين والوطن.

حضر الصلاة رئيس مركز عتود مفرح المقصودي، وشيخ شمل عتود أحمد الشرفي، وأهالي عتود وعدد من المسؤولين.

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01:31ت م

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