السعودية اليوم / اجتماع افتراضي لرؤساء اللجان الكشفية العربية الفرعية



الرياض 18 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 13 يناير 2020 م واس

عُقد أول اجتماع افتراضي عبر الإنترنت لرؤساء اللجان الكشفية العربية الفرعية اليوم، لمناقشة العديد من النقاط المُدرجة على جدول الأعمال.

واتخذت خلال الاجتماع القرارات والتوصيات اللازمة، من أهمها احتياجات كل لجنة من المعلومات التي تتطلبها سواء من الأمانة العامة أو من الجمعيات الأعضاء بالمنظمة.

وناقش الاجتماع التواريخ المقترحة لعقد الاجتماع الأول للجان الكشفية الفرعية في تشكيلها الجديد، والتوجيه بعرض مخرجات اجتماع رؤساء اللجان الكشفية العربية الفرعية الذي عقد بالقاهرة خلال المدة 3-4 / 1/ 2020م، أمام رؤساء الجمعيات الكشفية العربية، والمقرر عقده في الكويت خلال المدة 23-24/1/2020م.

// انتهى //

23:25ت م

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