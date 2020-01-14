السعودية | السعودية أكبر مورد نفطي لليابان بحصة 39 % من السوق

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قفزت حصة السعودية من واردات النفط اليابانية إلى 38.6 في المائة في عام 2018، بنحو 1.2 مليون برميل يوميا في المتوسط، لتصبح المملكة أكبر مورد نفط خام لطوكيو، حسب بيانات وكالة الطاقة والموارد الطبيعية التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية.الدولتين

ووفقا لـ “الاقتصادية”، تأتي هذه القفزة عقب إطلاق الرؤية المشتركة بين الدولتين (الرؤية السعودية – اليابانية 2030) في آذار (مارس) 2017، حيث كانت حصة السعودية من واردات النفط اليابانية 33 في المائة في عام 2015، و35.7 في المائة في عام 2016.

ومنذ إطلاق الرؤية المشتركة حتى نهاية 2018، قفزت العلاقات التجارية (التبادل التجاري) بين الدولتين بنسبة 44 في المائة، لتبلغ 144.2 مليار ريال في عام 2018، مقابل 100.2 مليار ريال في عام 2016 قبل إطلاق الرؤية المشتركة بين الدولتين.

وخلال 2018، كانت اليابان ثالث أهم شريك تجاري للسعودية، بواردات يابانية قيمتها 123.65 مليار ريال وضعتها ثاني أهم الدول استيرادا من المملكة، بينما بلغت واردات السعودية من اليابان ما قيمته 20.6 مليار ريال جعلت طوكيو سادس أهم دولة تستورد منها المملكة.

وصعد التبادل التجاري بين الدولتين بنسبة 19.3 في المائة خلال عام 2018، حيث كانت تبلغ نحو 121 مليار ريال في 2017، بينما قفزت الصادرات بنسبة 23.2 في المائة، إذ كانت 100.4 مليار ريال في 2017، وارتفعت الواردات بنسبة 0.1 في المائة عن مستويات 2017.