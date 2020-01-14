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أبرز 10 فعاليات في المملكة اليوم الثلاثاء

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2020-01-14

أبرز 10 فعاليات في المملكة اليوم الثلاثاء

منها رحلة درب الجبة في موسم حائل

متابعات الخليج 365 - الرياض

تشهد المملكة العديد من الفعاليات والأنشطة المقامة في مختلف المناطق، اليوم الثلاثاء 14 يناير 2020.

وتشهد الرياض، وتحديدًا في وزارة الثقافة، سمبوزيوم طويق الدولي للنحت في حي السفارات، فيما يحتضن نادي الصفا السعودي في القطيف كرنفال الصفا.

وفي جدة، وعلى مسرح نادي الكوميديا تُقدم ثلوثية طلال الشيخي، فيما يشهد موسم حائل رحلة درب الجبة في المنتزه الغربي.

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وبالنسبة إلى مكة المكرمة فتشهد ملتقى مكة الثقافي بتنظيم من إمارة المنطقة في الحديقة الثقافية، وتشهد الرياض دورة أفضل الممارسات لمجابهة التهديدات السيبرانية ضمن مبادرة العطاء الرقمي في مقر وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

الدمام تشهد أيضًا ورشة عمل كيف توفر بيئة عمل موائمة لذوي الإعاقة في غرفة الشرقية، كما تشهد الظهران ورشة عمل أحجية سلسلة الغذاء في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي.

وضمن فعاليات اليوم أيضًا، ملتقى إرادة وريادة 2020 الذي تنظمه غرفة حفر الباطن في مقرها، فيما تشهد الرياض الاجتماع الأول لمجموعة عمل الصحة.

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