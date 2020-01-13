التشهير بمواطن خالف شروط وتراخيص التخفيضات

2020-01-13

متابعات الخليج 365 - حائل

نشرت وزارة التجارة والاستثمار حكم مخالفة تجارية لشركة الشايع الدولية، التي تحمل سجلًا تجاريًّا برقم 1010063732، ويمثلها متابعات الخليج 365 عادل بن صلاح بن حميد الحربي.

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وقالت التجارة: إن نوع النشاط الخاص بالمنشأة المخالفة هو تجارة الملابس الجاهزة في حائل، أما المخالفة فهي تخص شروط وضوابط تراخيص التخفيضات، حيث تم تطبيق غرامة مالية ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.

وحمل رقم الحكم، بحسب ما ذكرت التجارة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، 397208 من المحكمة الجزائية في حائل.

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