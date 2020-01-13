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حالة مطرية على المملكة نهاية الأسبوع

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2020-01-13

حالة مطرية على المملكة نهاية الأسبوع

تؤثر على مناطق غرب وشمال ووسط

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة طقسًا غير مستقر على بعض المناطق في المملكة، نهاية الأسبوع الجاري.

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وقالت الأرصاد عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إن التوقعات الأولية تشير إلى تأثر مناطق غرب وشمال وأجزاء من وسط المملكة بحالة مطرية نهاية الأسبوع الجاري، موضحةً أنه ستعلن في تنويه لها عن الحالة المتوقعة بتقرير منفصل لاحقًا.

من جهته، توقع الباحث في الطقس والأرصاد عبدالعزيز الحصيني، انخفاضًا جديدًا في درجات الحرارة على معظم المناطق بدءًا من يوم غد الثلاثاء، خلال موجة برد تعد الخامسة منذ دخول الشتاء.

وقال الحصيني في تغريدة له عبر تويتر: إن تلك الموجة الباردة شبه القوية يمكن اعتبارها أقوى من الموجة التي نعيشها واحتمال الصقيع على الشمالية والوسطى والمرتفعات الغربية والجنوبية، تسبقها رياح شبه قوية.

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