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الهيئة توفر مصليات متنقلة في الأماكن العامة والمتنزهات بالرياض
وفرها فرع رئاسة الأمر بالمعروف بالمنطقة
متابعات الخليج 365 - الرياض
وفّر فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، مصليات متنقلة في الأماكن العامة والحدائق والمتنزهات التي تشهد كثافة وازدحامًا من المواطنين والمقيمين؛ وذلك لتمكينهم من إقامة الصلاة جماعة في وقتها.
واستفاد من هذه المصليات قرابة 2863 مصلٍّ في 7 مواقع وبواقع 46 فرضًا في منطقة الرياض خلال شهر ربيع الآخر.
وأوضح فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة في منطقة الرياض، الشيخ خالد بن عبدالله العسيري، أن فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض وبدعم ومتابعة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، قد أعد خطة لعمل المصليات المتنقلة في منطقة الرياض ضمن برامج التوعية والتوجيه لخدمة المواطنين والمقيمين بالتنسيق مع الجهات المعنية.
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