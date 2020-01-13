فيديو.. طلاق أسري بسبب فلل الكرتون!

2020-01-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

يعاني ملاك فلل الكراتين من التضرر طوال ربع قرن، مثل متابعات الخليج 365 محمد الذي اشترى فيلا وقسطها مليونين و200 ألف ريال، ولكنها تصدعت فأخرج عائلته من البيت، ويرفع عليه المستأجرون بالمنزل قضية.

وقال محمد بن عبدالله في مداخلة ببرنامج “الراصد” على قناة الإخبارية: إن فلل الكراتين تسببت في انفصال زوجته عنه بسبب الضغوط المعنوية والمادية التي مروا بها.

Advertisements

وأكد أن فلل الكراتين تسببت في طلاقهما وموجود معه صك الطلاق ليؤكد حديثه، مشددًا على أن هذه المشكلة كبيرة ويجب حلها من جانب الجهات المعنية.

وفلل الكرتون هو مصطلح أطلقه عقاريون دلالةً على الفلل المقامة بدون أسس صحيحة معماريًّا وتهدد سلامة قاطنيها.

وكثيرًا ما طالب مختصون في قطاع المقاولات، الجهات المعنية بمكافحة الغش التجاري في مواد البناء، وذلك عبر الرقابة الجمركية الشديدة وضبط الأسواق تفاديًا لمخاطر السلامة وحماية للمستهلك، داعين في الوقت نفسه إلى فرض عقوبات شديدة لمخالفي النظام والغشاشين والمتحايلين.

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على

شارك الخبر







