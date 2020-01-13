- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم فيديو.. خطوات التفويض الإلكتروني للآخرين لإتمام معاملات الجوازات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. خطوات التفويض الإلكتروني للآخرين لإتمام معاملات الجوازات
يمكن تفوض أي شخص يحمل الهوية الوطنية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت المديرية العامة للجوازات أنها سهلت الإجراءات مع خدمة التفويض الإلكتروني، حيث يمكن تفوض أي شخص يحمل الهوية الوطنية، ولديه حساب في أبشر لمراجعة الجوازات وإتمام المعاملات نيابة عن شخص آخر في وقت انشغالك.
وقالت الجوازات: إن خطوات التفويض الإلكتروني تبدأ بالدخول إلى منصة أبشر، ثم اختيار “خدماتي” ثم إدارة التفويض وبعدها اختيار تفويض مراجعة قطاع.
ولفتت الجوازات إلى أنه بعد ذلك يتم البدء بالخدمة وكتابة بيانات المفوض له، ولكن يجب التأكد من البيانات، ثم كتابة رمز التحقق الذي يصل إلى الهاتف الجوال للشخص، ثم يظهر الرقم المرجعي ويظهر في هاتف الشخص المُفوض له ليتم ضغط “قبول”.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. خطوات التفويض الإلكتروني للآخرين لإتمام معاملات الجوازات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.