2020-01-13

حريق غرفة غسيل بشقة في القطيف يُخلي 23 شخصًا

متابعات الخليج 365 - القطيف

أخمد الدفاع المدني في القطيف، مساء اليوم الاثنين، حريقًا اندلع في غرفة غسيل بشقة.

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وأوضح المدني، في تغريدة له عبر حسابه بموقع تويتر، أنه تم إخلاء 23 شخصًا بينهم ثلاثة أطفال دون وقوع إصابات.

ولفت المدني إلى أن الحريق شب بسبب زيادة أحمال كهربائية على جهاز تنشيف الملابس.

ونشر المدني صورة تبين عملية مباشرة الحادث.

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