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شكرا لقرائتكم حريق غرفة غسيل بشقة في القطيف يُخلي 23 شخصًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
حريق غرفة غسيل بشقة في القطيف يُخلي 23 شخصًا
شب بسبب زيادة الأحمال الكهربائية
متابعات الخليج 365 - القطيف
أخمد الدفاع المدني في القطيف، مساء اليوم الاثنين، حريقًا اندلع في غرفة غسيل بشقة.
وأوضح المدني، في تغريدة له عبر حسابه بموقع تويتر، أنه تم إخلاء 23 شخصًا بينهم ثلاثة أطفال دون وقوع إصابات.
ولفت المدني إلى أن الحريق شب بسبب زيادة أحمال كهربائية على جهاز تنشيف الملابس.
ونشر المدني صورة تبين عملية مباشرة الحادث.
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