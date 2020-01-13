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شكرا لقرائتكم اختناق 9 من عائلة واحدة بسبب إشعال الفحم بالمدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
اختناق 9 من عائلة واحدة بسبب إشعال الفحم بالمدينة المنورة
تم نقلهم جميعًا إلى مستشفى الملك فهد وحالتهم مستقرة
متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة
أنقذت فرق الهلال الأحمر بمنطقة المدينة المنورة عائلة تعرضت للاختناق؛ نتيجة استنشاقهم لأول أكسيد الكربون الناتج عن إشعال الفحم داخل المنزل.
وأوضحت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة أن غرفة العمليات (997) تلقت مساء اليوم الاثنين في تمام الساعة 17:39 بلاغًا من أحد المواطنين يفيد بتعرض أسرته للاختناق، وعلى الفور تم التعامل مع البلاغ، وعند وصول الفرق الإسعافية لمباشرة الحادث تبين وجود تسع إصابات بالموقع من عائلة واحدة، تم نقلهم جميعًا بعد تقديم الإسعافات الأولية لهم إلى مستشفى الملك فهد ومستشفى أحد، موضحةً أن جميع حالات أفراد الأسرة مستقرة.
ودعت هيئة الهلال الأحمر السعودي المواطنين والمقيمين إلى اتباع تعليمات وإرشادات السلامة التي تصدر من الجهات الرسمية ذات الاختصاص فيما يتعلق باستخدام وسائل التدفئة وإشعال الحطب والفحم في الأماكن المغلقة وداخل المنازل؛ تجنبًا لأي طارئ، حيث تكمن خطورة أول أكسيد الكربون أنه ليس له طعم ولا رائحة أو لون، حيث يتغلغل إلى داخل الرئة دون أن نشعر بذلك، فضلًا على الغازات الأخرى التي تنبعث من السوائل التي تستخدم لإشعال الحطب أو الفحم من كيروسين أو غيره.
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