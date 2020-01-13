فيديو.. مسجدا البجلي وسليمان يصدحان بالأذان بعد ترميمهما

2020-01-13

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

نشر مدير المكتب الخاص لولي العهد، رئيس مركز مبادرات مسك، بدر العساكر، مقطع فيديو يبين الجديد في مسجد البجلي ومسجد سليمان في منطقة مكة المكرمة حيث التاريخ والثقافة والتُّراث الذي يحكي الأصالة، وهي المساجد التي تأتي ضمن برنامج دعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للمساجد التاريخية.

وعلق العساكر على الفيديو الذي نشره عبر حسابه بموقع تويتر بقوله: مسيرة بدأت قصتها ولم تنتهِ، من هنا يُكتب الإنجاز بأقلامٍ صنعها الأمل.

Advertisements

وأظهر الفيديو كيف كانت بعض المساجد مهجورة ومهدمة بعض جدرانها، ولكن بعد التطوير تم تغيير كل ذلك ليعود بشكل يليق بمكانته التاريخية.

ويأتي دعم ولي العهد للمساجد التاريخية، لما لها من مكانة عظيمة في الدين الإسلامي، إضافة إلى كونها أحد أهم معالم التراث العمراني الحضاري، وللأصالة في طابعها المعماري الأصيل، وما تمثله المساجد المشمولة بالبرنامج من عمق تاريخي وثقافي واجتماعي تمتاز به.

ويعد برنامج إعمار المساجد التاريخية أحد البرامج التي تبناها رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة التراث الخيرية الأمير سلطان بن سلمان، في إطار اهتمامه بكل ما له صلة بخدمة بيوت الله والتراث العمراني الإسلامي، حيث أخذت مؤسسة التراث على عاتقها القيام بدورها في الاهتمام بالمساجد في المملكة وأهمية توثيق وترميم عدد من المساجد ذات القيمة التاريخية منذ بداية إطلاقها للبرنامج عام 1418هـ.

وتتمثل المرحلة الأولى في ترميم وتأهيل 30 مسجدًا تاريخيًّا تم إصدار التراخيص اللازمة لها من خلال وزارة الشؤون الإسلامية، وفروع هيئة السياحة بالمناطق.

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على