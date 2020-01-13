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نصب واحتيال.. تحذير جديد من السفارة لدى تركيا قبل الاستثمار
يجب معرفة طرق البيع والشراء ومتابعة ما يستجد بهذا الشأن
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذرت سفارة المملكة لدى تركيا المواطنين الراغبين في الاستثمار في جمهورية تركيا، بضرورة الإلمام الكامل بالقوانين في هذا البلد، مع التأكيد على معرفة طرق البيع والشراء، ومتابعة ما يستجد في هذا الشأن وعدم الانسياق لأي تسويق غير موثوق به قد يؤدي لتعرضهم للنصب والاحتيال، ولتفادي الكثير من المشاكل وحفاظًا لحقوقهم.
كما نبهت السفارة، بحسب بيان لها نشرته عبر تويتر، مساء اليوم الاثنين، المواطنين ممن لديهم مشاكل مع أصحاب العقار بالتواصل أولًا مع السفارة في أنقرة أو القنصلية العامة في إسطنبول لمعرفة الإجراءات القانونية الواجب اتباعها، ولمعرفة مصداقية الشركات العاملة في هذا المجال أو أخذ استشارة قانونية من أحد المكاتب المعتمدة.
وكثيرًا ما حذر خبراء سياسيون واقتصاديون واجتماعيون من مخاطر الاستثمار في تركيا، تبعًا للسياسات السياسية والاقتصادية التي يتبعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وتفاقمت الأزمة الاقتصادية في تركيا ولم تعد محفزة، فيما ارتفعت الديون والبطالة؛ حيث سجلت أحدث الإحصاءات فقدان الأفراد لأكثر من مليون و350 وظيفة خلال العام الماضي، وهو ما جعل شعبية الرئيس التركي تتراجع لسيطرته على الشؤون الاقتصادية والسياسية، وقمعه المجتمع التركي، فضلًا عن جرائمه ضد الحريات، وهو ما أثر على الاستثمارات الأجنبية في تركيا ليجعلها بيئة طاردة للاستثمار.
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