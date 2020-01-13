شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف علق ترامب على وفاة السلطان قابوس وماذا قال بشأن زوجته؟! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مجتهد يفجر مفاجأة مزلزلة ويكشف مصير ولي العهد محمد بن سلمان ’’ بعد أن ‘‘حرّض‘‘ عليه الأمير خالد أمام الملك سلمان وسيم يوسف: المرأة ’’الحائض’’ يجوز لها أن تمارس هذه الرغبة إن أرادت والأفضل في الليل! (فيديو)

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