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عدن - ياسمين التهامي - بالتزامن مع عملية عسكريةعلى العاصمة الليبية طرابلس، تشنها قوات اللواء خليفة حفتر، المدعوم من نظام السيسي.. كشف الجيش المصري، اليوم الاثنين، أن القوات الجوية قامت بإعادة تمركز لطائراتها من مختلف الطرازات ومن مختلف القواعد العسكرية لتقديم الحماية الجوية للعناصر المشاركة في مناورة ” قادر-2020 “.

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عاجل : مع هجوم حفتر على طرابلس.. سلاح الجو المصري ينفذ عمليات قتالية وغارات مكثفة والبحرية المصرية تشن هجومًا كاسحًا.. وهذا مايحدث الآن؟



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ونشر الجيش المصري، بيانًا، قائلًا أنه: ” تم تنفيذ عدد من طلعات الاستطلاع وتقديم المعاونة النيرانية للعناصر المشاركة في تنسيق تام مع قوات الدفاع الجوي، وكذلك معاونة القوات البحرية أثناء تنفيذ مهامها لتأمين المصالح الاقتصادية في مسرحي عمليات البحرين الأحمر والمتوسط وتنفيذ أعمال النقل الاستراتيجي لقوات الصاعقة في اتجاهات عملها، والقيام بتنفيذ عمليات الإنزال والإسقاط لقوات المظلات مع تقديم المعاونة الجوية باستهداف البؤر الإرهابية على كافة الاتجاهات بالتعاون مع التشكيلات مع الاستعداد لتنفيذ مهام الإخلاء الطبي والبحث والإنقاذ “.

وأضاف: ” قامت المنطقة الغربية العسكرية بتنفيذ عدد من الأنشطة على امتداد الحدود البرية والساحلية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة وقوات حرس الحدود حيث تم رفع درجات الاستعداد القتالي للتشكيلات والقواعد العسكرية مع تنفيذ خطة الفتح الاستراتيجي لعناصر المنطقة الغربية على كافة المحاور والاتجاهات، وتنفيذ العديد من المشروعات التكتيكية بالذخيرة الحية باشتراك عناصر القوات الجوية والدفاع الجوي، وكذا تأمين السواحل البحرية والبرية بالتعاون مع القوات البحرية وقوات حرس الحدود ” .

وتابع: ” نفذت قوات المظلات عددا من الأنشطة التدريبية تضمنت رفع درجات الاستعداد وتحميل كتيبة مظلات بواسطة عدد من طائرات النقل مختلفة الطرازات، وتنفيذ إبرار جوي لوحدة مظلات بواسطة عدد من طائرات الهليكوبتر وتكليفها بمهمة القضاء على العناصر المعادية وتأمين مناطق الإنزال وتحقيق التقابل مع القوات الصديقة، وكذا إسقاط عناصر قفز حر بواسطة الهليكوبتر المتمركزة على سطح حاملة المروحيات طراز (مسترال) وتكليفها بمهمة تأمين رأس الشاطئ “.